 متحدث: جميع الموظفين بخير بعد انفجار قرب قنصلية باكستان في جلال أباد - بوابة الشروق
الإثنين 26 أغسطس 2019 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

متحدث: جميع الموظفين بخير بعد انفجار قرب قنصلية باكستان في جلال أباد

د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 10:37 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 10:37 ص

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم الاثنين أن جميع موظفي القنصلية الباكستانية في مدينة جلال أباد في أفغانستان بخير، بعد انفجار قنبلة مساء أمس الأحد بالقرب من مبنى القنصلية.

وكانت قنوات تليفزيونية قد ذكرت أن الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

ونقلت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية عن فيصل القول إن: "عبوة ناسفة انفجرت خارج محيط قنصليتنا العامة في جلال أباد. جميع الموظفين الباكستانيين بخير".

وأضاف فيصل أن "التقارير أفادت بأن أحد رجال الشرطة وشخصين من مقدمي الطلبات قد أصيبوا".

وقال فيصل: "نجري اتصالات مع السلطات الـ"أفغانية لضمان تعزيز الأمن لمباني القنصلية العامة وموظفيها".

ووقع الانفجار عند نقطة تفتيش بالقرب من القنصلية. ولم ترد تقارير حول خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات بالقرب من القنصلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك