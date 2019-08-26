مغردون يعربون عن قلقهم بعد أحداث دمشق وبيروت

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انشغل المغردون العرب صباح أمس، بما حدث في دمشق بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية ضد "قوات إيرانية" بالقرب من العاصمة السورية لمنع "هجمات قاتلة" بطائرات دون طيار.

واستخدم مغردون على موقع تويتر هاشتاغ #دمشق للتعليق على ما حدث وإبداء آرائهم حول تأثير هذه الضربة على الأحداث الميدانية والسياسية في سوريا.

وحصد الهاشتاغ آلاف التغريدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشر كثيرون صورا قالوا إنها تظهر انفجارات عدة في محيط دمشق.

وأبدى عدد من المغردين خوفهم من أن تدفع هذه التفجيرات سوريا إلى المزيد من الاحتقان والدمار، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن القصف استهدف "عناصر تابعة لفيلق القدس وميليشيات شيعية" في سوريا.

وفي نفس السياق، انتشر هاشتاغ #الضاحيه_الجنوبيه بعد أن وردت تقارير بشأن وقوع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت الأنباء بسقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجار أخرى جنوب بيروت.

يبدو أن الطائراتين المسيرتين اللتين أسقطتا في أجواء #الضاحية_الجنوبية لبيروت هي طائرات صهيونية وتعاملت معهما #المقاومة وانفجرت احداهما في منطقة معوض...

وكان الهاشتاغ من الأكثر تداولا في لبنان صباح اليوم. وأعرب بعض المغردين عن استيائهم من العمل الإسرائيليعلى حد قولهم.

وأضاف البعض أن المساس بحزب الله اللبناني يعتبر خطا أحمر. وقال آخرون إن أي تدخل خارجي سيدفع لبنان إلى الهاوية وسيكون له تأثير كارثي على البلد.

وأعلن حزب الله أن إحدى الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا ليلا في معقله بالضاحية كانت مفخخة، وألحق انفجارها أضرارا جسيمة بمبنى المركز الإعلامي التابع للحزب.

ونشر الجيش اللبناني تغريدة على موقع تويتر كتب فيها أن الأضرار التي أحدثتها الطائرتان اقتصرت على الأضرار المادية ولم تحدث خسائر بشرية.