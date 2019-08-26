إنجي المقدم تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة

تقدم الفنانة إنجي، المقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، والذي يذاع على الهواء عبر قناة "أون" الراعي الإعلامي للدورة الثالثة المقرر إقامتها في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

ويتحدث في المؤتمر كلا من مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، وسميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، والفنانة بشرى، مدير العمليات في المهرجان، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس للمهرجان، وخالد بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم.

ووصل منذ قليل، عدد من النقاد والسينمائيين مقر إقامة المؤتمر منهم، المخرجان يسري نصرالله ومروان حامد، والفنانة دره، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.