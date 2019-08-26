كوسوفو تجري انتخابات مبكرة في السادس من أكتوبر المقبل

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أعلن رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي اليوم الاثنين أن بلاده ستعقد الانتخابات المبكرة في السادس من أكتوبر المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي بشأن تحقيق في جرائم حرب.

وقال ثاتشي في بيان: "جرى إخطار لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتنظيم وإجراء الانتخابات".

وسوف تعقد الانتخابات في ظل تصاعد التوترات مع صربيا وضغط دولي على الجانبين لاستئناف محادثات التطبيع المتوقفة.

واستقال هاراديناي في 19 تموز/يوليو بعد استدعاءه للإدلاء بشهادته أمام محكمة خاصة بشأن كوسوفو ومقرها لاهاي. وتحقق المحكمة في الجرائم المزعومة من جانب "جيش تحرير كوسوفو" الألباني خلال حربه على الاستقلال عن صربيا.

وتتهمه بلجراد بارتكاب أعمال وحشية ضد الصرب خلال الحرب التي استمرت من 1998 – 1999. ولم توضح المحكمة ما إذا كان تم اتهامه بعد.

وكان راموش قائدا إقليميا في جيش تحرير كوسوفو. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قد برأته بالفعل من الاتهامات.

وانفصلت كوسوفو التي يشكل الألبان 90 % من سكانها، عن صربيا في 2008. وحاليا تعترف بها 108 دولة.

ولكن بلجراد مازالت تدعي سيادتها على كوسوفو وتعرقل هي وموسكو انضمامها إلى الأمم المتحدة.

ووافق الجانبان في 2011 على محادثات تطبيع بوساطة الاتحاد الأوروبي مقابل فرصة للانضمام لعضويته، ولكن العملية توقف قبل عدة سنوات.

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرا الضغط على بلجراد وبريشتينا للعودة إلى طاولة المفاوضات.