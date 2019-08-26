الحشد الشعبي العراقي يحمل إسرائيل مسؤولية هجوم قرب سوريا

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قال الحشد الشعبي العراقي يوم الأحد إن إسرائيل تتحمل مسؤولية شن هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل أحد مقاتليه على الأقل قرب الحدود مع سوريا.

وقال في بيان إن ضربتين وقعتا على بعد 15 كيلومترا من الحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار.

وأضاف أن الهجوم وقع ”من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلو مترا عن الحدود مما أدى إلى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة“.

وجاء الهجوم بعد سلسلة انفجارات وقعت خلال الأسابيع الماضية في مستودعات أسلحة خاصة بالحشد الشعبي المدعوم من إيران.

وحمل الحشد الشعبي إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن بعض الهجمات. ولمحت إسرائيل إلى أن لها دورا بينما نفت الولايات المتحدة أي دور من جانبها.