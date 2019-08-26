مصادر: اصطدام بين طائرتين سعودية وإثيوبية بمطار جدة

علمت صحيفة"عاجل" الإلكترونية السعودية، اليوم الإثنين، من مصادر مطلعة بوقوع حادث اصطدام بين طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وذكرت المصادر،التي لم يتم تسميتها، أنَّ جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية- رحلة رقم 1056- المتجهة من جدة إلى الرياض، اصطدم بجناح طائرة إثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.

وأوضحت المصادر أنَّ الحادث الذي وقع، أمس الأحد، وقع خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.

ولم توضح المصادر حجم الاضرار البشرية او المادية الناجمة عن الحادث .

ولم تصدر الخطوط الجوية السعودية أو الاثيوبية بيانا بشأن الحادث.