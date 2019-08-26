تجتاح مئات الحرائق الجديدة غابات الأمازون شمال البرازيل، وفق بيانات رسمية نشرت السبت، برغم تعبئة السلطات المحلية آلاف الجنود للمساعدة في مكافحة أسوأ نيران منذ سنوات.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد تم تسجيل 78 ألفًا و383 حريق غابات في البرازيل هذا العام، هي الأسوأ منذ 2013، ويقول الخبراء إن عملية جرف الأرض خلال أشهر الجفاف الطويلة لإفساح المجال أمام زراعة المحاصيل أو لرعي الماشية، أسهم في تفاقم المشكلة.

وأكثر من نصف الحرائق كانت في الأمازون، حيث يعيش أكثر من 20 مليون شخص، واندلع قرابة 1663 حريقًا جديدًا بين الخميس والجمعة، بحسب المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء.

وتعتبر غابات الأمازون الرئة التي تتنفس الأرض من خلالها فهي تنتج حوال 20%من أكسجين العالم، ونظرًا للأهمية الكبيرة للأمازون كانت مادة للأعمال السينمائية تستعرض «الشروق» أبرزها:

1- Treasure of the Amazon

"كنز الأمازون " أسطورة وجود نهر مملوء بالماس في غابات الأمازون تقود مجموعة مغامرين لبدء مغامرتهم للبحث عن هذا الكنز الثمين؛ وفي رحلتهم يجدون أنفسهم في صراع ضد قبيلة من آكلي لحوم البشر والتماسيح الشرسة وأسماك الضاري المفترسة.

الفيلم ينتمي لدراما المغامرات وعرض في 1985، ومن تأليف واخراج المكسيكي رينيه جونيور، بطولة ستيوارت ويتمان في دور غرينغو، ديلمان في دور كلارك.





2- Amazon Women on the Moon

هو فيلم أمريكي هزلي عرض في 1987 يسخر من بعض المشاهد الموجودة في كلاسكيات سينما هوليود في 21 قصة منفصلة تشملها أحداث الفيلم، وقد جاء في الترويج للفيلم "إذا كنت تحب النساء، رواد الفضاء، وأنت من أمريكا الجنوبية، فستحب نساء الأمازون على القمر". أحداث الفيلم لم تكن متمساكة للطبيعة الهزلية للفيلم كذلك الميزانية المتواضعة له، هو من إخراج جو دانتي وكارل غوتليب، وبطولة روزانا أركيت، ميشيل فايفر.





3- Fire on the Amazon

في حوض الأمازون في بوليفيا، تقوم عدة شركات تجارية باستبدال الغابات المطيرة بمراع للماشية، يثير هذا غضب (سانتوس) رئيس نقابة صانعي المطاط، والهنود، فيشكلون تحالفًا لمواجهة الشركات، لكن يتم اغتيال (سانتوس) في ظروف غامضة، يقوم المصور الصحفي (أوبريان) في محاولة كشف غموض الحادث، ويتجه تفكيره إلى اتهام الشرطة، مما يدخله في صراعات كبيرة.

عرض الفيلم في أكتوبر 1993 من إنتاج وإخراج لويس ليوزا، بطولة كريج شيفر، خوان فرنانديز.





4- Lost Amazon

فيلم خيالي من أفلام الرسوم المتحركة يحكي منذ زمن بعيد للغاية في غابات الأمازون، (يانو) - ابن زعيم القرية - ييأس من قدرته على إثبات مقدرته لأبيه على أن يكون مُحارب، فضلًا عن كونه أضحوكة القرية؛ لكن يانو وحيوانه العجيب (فريد)، الضفدع السام الوثّاب، والذي يملك سم بإمكانه أن يحوّل جلد البشر إلى حرافيش بريّة في لحظات، يجدان أنفسهما فجأة مسئوليّن عن إنقاذ كل محاربي القبيلة حين يختطفهم الفضائيين، الفيلم من إنتاج ألماني عام 2017 ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا في دور السينما.



5-AMAZON OBHIJAAN 2017



"أمازون أوبيهيجان" إنتاج مشترك هندي بنغالي فيلم مغامرات يحكي عن البطل الأسطوري شانكار الذي يعبر أمريكا الجنوبية طولها وعرضها بما فيها الأمازون ومكافحة كل خطر للوصول إلى مدينة الدورادو الأسطورية.

عرض في 2017 وهو للمخرج كاماليسوار موخيرجي، وبطولة ديف بشخصية شانكار، وسفيتلانا غولاكوفا بدور آنا فلوريان .





