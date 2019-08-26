البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار مايو الماضي

ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو الماضي بنحو 894.7 مليون دولار، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال أبريل السابق له، وفقا لبيان البنك المركزي المصري.

وأضاف البيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت خلال مايو الماضي بقيمة 3901 مليون دولار، مقارنة بشهر مايو من عام 2018 والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وكانت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت خلال العام الماضي، ‏لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.

وتعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والداعم الرئيسي للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.