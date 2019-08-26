الخارجية العراقية: نلتزم بمبدأ حسن الجوار ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للنزاع

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار، ولن يسمح بأن يكون ساحة للنزاع، والاختلاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى سفير روسيا (عضو دائم في مجلس الأمن الدولي)، كما أجرى لقاء موسعاً مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى العراق استكمالاً للحراك الدبلوماسي المتصاعد في اليومين الماضيين، والذي أجراه بلقاء سفراء، وقائمين بالأعمال (لغياب سفرائهم) من أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين (أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين)، إضافة إلى القائم بالأعمال الألماني (لغياب السفير).

وأوضح البيان ، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التأكيد على محورية الحفاظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدة أراضيه، وتماسكه الاجتماعي، ورفضه لأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو اقحامه في أزمات المنطقة كطرف على حساب طرف آخر.

وجرى التأكيد -أيضا- على أن العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار، ولن يسمح بأن يكون ساحة للنزاع، والاختلاف.

وأكد البيان ، أن أمن العراق يتصدر أولويات الحكومة، مشيرا إلى أهمية سلامة جميع التشكيلات الأمنية العراقـية التي تحظى بغطاء قانوني، وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وذات أداء وطني متميز، وأظهرت كفاءة عالية، وقدمت تضحيات كبيرة في عمليات تحرير المدن من تنظيم داعش الإرهابي؛ لذا نعبر عن رفض العراق المطلق، والأكيد لأي اعتداء تتعرض له تحت أي ذرائع أو مزاعم.

واضاف البيان ، أن وزير الخارجية كشف في هذه الاجتماعات أن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة عبر الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق، ويمس سلامة أراضيه.