رابطة العالم الإسلامي: مواجهة دُعاة الإرهاب لتجفيف منابع التطرف

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أهمية تجفيف منابع التطرف من خلال مواجهة دعاة الإرهاب بالحُجج القوية.

جاء ذلك خلال افتتاحه جناح الرابطة بالمعرض المصاحب لملتقى (ريميني) للصداقة بين الشعوب في إيطاليا ؛ لتصبح الرابطة أول مؤسسة إسلامية تشارك في المعرض الدولي الذي سجل أكثر من مليون زائر ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين.

وقال الشيخ العيسى: " إن مفاهيم الإسلام السياسي اختزلت الدين وأساءت إليه، فالإسلام دين ودنيا ولا يُختزل في غايات سياسية كما فعلت جماعات العنف والإرهاب"، مشيرًا إلى أنه لا خيار للأمم والشعوب سوى تفهم حتمية الاختلاف والتنوع التي تتطلب بناء جسور الإخاء والمحبة والتعاون والتعايش لا حوائط العداوة والكراهية والعنصرية .

وأكد ضرورة الانتباه لما يجول في العالم الافتراضي من نقاشات ، وذلك لأن المنصات الإلكترونية أضحت أحد المنابع التي يسعى المتشددون لتجنيد الشباب عبرها، ودفعهم لارتكاب الجرائم باسم الإسلام الذي جاء رحمةً للعالمين كما هو نص القرآن .

يًذكر أن ملتقى الصداقة بين الشعوب هو أكبر مهرجان ثقافي صيفي على مستوى أوروبا والعالم الغربي، وتقام فعالياته بمدينة (ريميني) في إيطاليا منذ 40 عامًا، ويتميز بحضور 800 ألف زائر، وهذا العام يقدم 179 لقاءً مع 625 محاضرًا، و25 عرضًا فنيًا موسيقيًا ومسرح وسينما و20 معرضًا و35 حدثًا رياضيًّا.