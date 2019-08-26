سفينة أبحاث ألمانية تفحص بحر الشمال

تعتزم سفينة أبحاث الانطلاق غدًا الثلاثاء من ميناء هامبورج بألمانيا لفحص بحر الشمال.

ومن المقرر أن تبحر السفينة على مدى ثلاثة أسابيع في بحر الشمال، مارة، على سبيل المثال، بالسواحل الألمانية على بحر الشمال، وبريطانيا والدنمارك والنرويج.

وستقصد السفينة بطاقمها أكثر من 100 نقطة محددة سلفا في بحر الشمال، حيث سيأخذ الباحثون عينات مياه ويقيسون درجة حرارة البحر في هذه الأماكن ونسبة الملوحة به.

يشار إلى أن الباحثين يمرون بنفس هذه النقاط خلال مهامهم البحثية منذ أكثر من 20 سنة، وهو ما سيجعل البحثين قادرين على معرفة مدى تطور حالة بحر الشمال في هذه الفترة.

رصد الباحثون في السنوات الماضية تحسن حالة البحر بشكل مستمر في السنوات الماضية، وهو أمر جيد بالطبع للحيوانات والنباتات البحرية.