ماكرون: الاتفاق مع إيران قد يتضمن إطالة فترة الضوابط الحالية مقابل حوافز اقتصادية

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اتفاقًا جديدًا بشأن الأنشطة النووية الإيرانية يمكن أن يتضمن زيادة فترة الضوابط الحالية مقابل حصول طهران على حوافز اقتصادية.

وقال ماكرون إن "الرئيس (الأمريكي) ترامب كان واضحا للغاية في أنه يريد إطالة فترة (الضوابط)، وإخضاع مزيد من المواقع للرقابة".

وأضاف: "من جهة أخرى، يمكننا إقناع الإيرانيين بالتحرك في هذا الاتجاه إذا ما اعطيناهم، على وجه التحديد، تعويضات اقتصادية"، مشيرا إلى احتمال اعطائهم خطوط ائتمان تحفيزية.

وأشار ماكرون إلى أنه لن يخوض في مزيد من التفاصيل لأن ذلك قد يؤدي إلى إصدار أحكام مسبقة بشأن المناقشات الجارية.

وكان ماكرون قد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أن ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع.

وقال ماكرون إنه تحدث هاتفيا مع روحاني الذي أبدى استعداده للاجتماع مع "أي زعيم سياسي إذا كان ذلك يصب في مصلحة بلاده". واجريت المحادثة الهاتفية في أعقاب الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مقر القمة أمس الأحد.

وذكر ماكرون أنه أخبر روحاني أنه "إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئيس ترامب، فإنني مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ولذلك فإنني آمل أنه في غضون الأسابيع المقبلة، وعلى أساس هذه المناقشات، يمكننا عقد اجتماع بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب".