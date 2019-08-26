ترامب: سوف ألتقي بالرئيس الإيراني في الوقت المناسب

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامه لإيران بدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم كله.

وشدد «ترامب»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، على ضرورة منع إيران من امتلاح السلاح النووي، قائلًا: «نعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية، وعلى اتفاق أطول أمدًا مع طهران».

وأضاف أنه سوف يلتقي بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الوقت المناسب، دون أن يحدد الموعد.

واستضافت مدينة بياريتز الفرنسية، على مدار اليومين الماضيين، قمة مجموعة الدول السبع الخامسة والأربعين، بحضور رؤساء وقادة الدول الصناعية السبع الكبرى، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي.