يبدو أن النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر يواجه مع فريقه شيكاغو صعوبات، لكن هذه الأيام تحمل له أخبارا سارة، فهو ينتظر تحقيق أحد أمنياته مع زوجته نجمة التنس إيفانوفيتش.

بطل العالم السابق المحترف الألماني باستيان شفاينشتايغر، يعاني في مسيرته الرياضية حاليا بنادي شيكاغو فاير. فقد خسر فريقه في مواجهة هامة ضد نيو انغلاند ريفولوشون، بهدفين لهدف واحد. وهي الهزيمة الثانية للفريق من أصل المباريات الثلاثة الأخيرة التي خاضها.

وحسب موقع "شبورت1" فإن النجم الألماني السابق ذو 35 عاما، لم يسافر هذا الأسبوع مع فريقه شيكاغو فاير إلى فوكسبوروخ، لأسباب عائلية.

وكشف الموقع أن باستيان سيضطر للبقاء مع زوجته لاعبة التنس السابقة آنا أيفانوفيتش(31 عاما) لأنهما ينتظران مولودهما الثاني.

وكتبت نجمة التنس السابقة على حسابها على تويتر بأنها "تحب قضاء صباح الإثنين وهي مع إبنها وبيلي".

وسبق لأيفانوفيتش، الفائزة السابقة ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" في دورتها لسنة 2008، بأن صرحت بأنها تحلم بأن ترزق بثلاثة أطفال على الأقل من زوجها باستيان. وقالت الصربية أيفانوفيتش هذه العبارة إبان زواجها عام 2016 من الألماني شفاينشتايغر بمدينة البندقية الشهيرة.

ولا يخفي الزوجان على مواقع التواصل الإجتماعي سعادتهما وابتهاجهما بالحية في شيكاغو.

واعتزلت إيفانوفيتش التنس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، ثم انتقلا سويا في ربيع العام الحالي إلى شيكاغو، بعدما تعاقد زوجها مع "شيكاغو فاير" الأمريكي وأصبحا محط الأنظار في المناسبات الرياضية والاجتماعية ونموذجاً للزوجين السعيدين.