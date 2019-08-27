العراق: مقتل 6 من عناصر الحشد الشعبي في هجومين

قتل ستة من عناصر الحشد الشعبي في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون مجهولون اليوم الاثنين، في الموصل وتكريت شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وصرح العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) مساء اليوم، أن ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي قتلوا جنوب مدينة تكريت (170كيلومترا شمال بغداد).

وقال البازي إن المهاجمين لاذوا بالفرار.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال النقيب سجاد خالد من الحشد الشعبي لـ(د.ب.أ) إن ثلاثة من عناصر الحشد قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون غربي الموصل (400 كيلومترا شمال بغداد).

وأضاف أن المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش الذين يقومون بتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين ،على الرغم من إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.