المتقاعدون يحتجون في تونس بسبب اضطراب خدمات البريد

تشهد مدن تونسية وقفات احتجاجية أمام مقرات البريد بسبب إضراب منذ نحو أسبوع عطل استلام الآلاف من المتقاعدين لمرتباتهم.

وتعطلت الخدمات في أغلب مكاتب البريد في العاصمة التونسية وباقي المدن ، بينما تم تخصيص عدد قليل من المكاتب لتأمين الحد الأدنى من الخدمات لكنها شهدت حالة من الاكتظاظ الشديد.

تجمع محتجون أغلبهم من المسنين المتقاعدين أمام المكاتب للتعبير عن غضبهم، وطالبوا باستلام التحويلات المالية لمرتباتهم، وبالإضافة الى تعطل استلام المتقاعدين لمرتباتهم، فقد تعطلت أيضا عمليات تسجيل الطلبة بالمؤسسات الجامعية وباقي الخدمات المالية.

ودخل موظفو قطاع البريد منذ الاربعاء الماضي في إضراب للاحتجاج ضد عدم تفعيل اتفاقات سابقة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والإدارة العامة للبريد التونسي.

ويأتي الاضراب احتجاجا على فض قوات الأمن لاعتصام بالقوة الاربعاء الماضي أمام مقر الوزارة.