أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني والمنضم بالانتقالات الصيفية الحالية من أتلتيكو مدريد، عن سعادته لتسجيله أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق الكتالوني في مباراة ريال بيتيس والتي انتهت 5-2 لصالح البرسا، وأقيمت مساء أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال جريزمان في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز على بيتيس:"سعيد للغاية بتسجيل هدفي الرسمي الأول بقميص برشلونة، حققنا الفوز وقدمنا مباراة رائعة وهنالك بعض الأمور التي يجب أن تتحسن، ولكن نحن نسير بنسق جيد".

وعن شعوره بالضغوطات قبل المواجهة بسبب غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي للإصابة قال:"أسعى لتقديم كل ما لدي، ومساعدة فريقي بأفضل صورة ممكنة من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة وأحاول دائما التخلي عن الضغوطات".

كما كشف جريزمان سر طريقة احتفاله بهدفه الثاني فقال:"أتابع ليبرون جيمس وأرى كيف يحتفل في مباريات كرة السلة، وأنا ذهبت لحضور مواجهات كرة السلة، وأردت تقليد احتفاله بعد هدفي".

وكان جريزمان قد نجح في قيادة برشلونة للتفوق على بيتيس (5-2)، وأحرز ثنائية بالمواجهة التي أقيمت على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.