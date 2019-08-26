تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الاثنين، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

بورسعيد 26 32

الإسكندرية 26 32

شرم الشيخ 29 40

أسوان 28 42

كاترين 18 34

الإسماعيلية 24 37