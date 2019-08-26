 الأرصاد: طقس حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 - بوابة الشروق
الإثنين 26 أغسطس 2019 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

الأرصاد: طقس حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 10:34 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الاثنين، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
بورسعيد 26 32
الإسكندرية 26 32
شرم الشيخ 29 40
أسوان 28 42
كاترين 18 34
الإسماعيلية 24 37


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك