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ترامب يطالب دول أوروبا باستعادة مقاتلي داعش من سوريا

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
بياريتز (فرنسا) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:26 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:26 م

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، دول أوروبا باستعادة مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في معسكر اعتقال في الصحراء في شمال شرقي سوريا لدى قوات يقودها الأكراد، متحالفة مع الولايات المتحدة.

ووصف ترامب، في تصريحات قبل جلسة محادثات مغلقة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع الراهن بأنه "غير عادل" بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نريد إعادتهم إلى المناطق التي قدموا منها"، مضيفا أن "القسم الأكبر" من المقاتلين الأجانب قادمون من أوروبا: وبعضهم قادمون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وهنأ ترامب بلاده على الانتصار على داعش، ووصف الأمر بأنه "عمل رائع".

من جانبها، قالت ميركل إن ألمانيا تستعيد عائلات بعينها من مقاتلي داعش.

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