قناة النهار اللبنانية: إسرائيل تشن غارات جوية على حدود لبنان مع سوريا

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قالت قناة النهار اللبنانية إن إسرائيل شنت غارات جوية على منطقة حدود لبنان مع سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وأضافت أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية شرقي زحلة وأنه سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق من سهل البقاع.