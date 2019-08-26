أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين رجل الأعمال حسين الهواري، عضوًا بالهيئة العليا للحزب.

وأعرب الهواري، عن سعادته بالانضمام لحزب الوفد بيت الأمة المصرية وصاحب التاريخ العريق في الدفاع عن الوطن وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه ثقة كبيرة وفخر وشرف.

وأضاف أنه منذ انضمامه للوفد وهو يحرص على تقديم الأفضل للوطن والوفد من خلال العمل الحزبي المنضبط الوطني الذي يقدمه الوفد من خلال مؤسساته التي تضم كوكبة كبيرة من المتخصصين في كل المجالات.

وأكد أنه سيقدم خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الجهد للوفد، قائلًا: "وفي مناسبة إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة نؤكد أن الوفد سيستمر قويًا شامخًا بفضل السياسة الرشيدة للمستشار بهاء الدين أبو شقة القيمة والقامة الوطنية".

كما أصدر أبو شقة، قرارًا بتعيين هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام، للجنة الشباب العامة في محافظة الجيزة.

وتضمن القرار تعيين أشرف منصور السيد عبود، رئيسًا للجنة الشباب بالجيزة، وكلًا من إيهاب محمد محروس، وحسام مصطفى عبد الفتاح، ويحيى جمال رياض، وأحمد سمير بيومي، ومصطفى طارق يوسف، نواب رئيس اللجنة.

وشمل القرار تعيين محمد عبد النعيم علي، سكرتيرًا عامًا للجنة، وتعيين كلًا من عزوز يوسف عباس، ومايكل طلعت، وإسراء عاطف، وجمال سالم، وعمرو أشرف، ومحمود كمال عطية، سكرتارية مساعدين.

كما شمل القرار تعيين محمد أحمد صلاح أمينًا للصندوق، وكريم مجدي أمين صندوق مساعد.

وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.