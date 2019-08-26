الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 25 فلسطينيا من الضّفة الغربية "المحتلة".

وأفاد بيان صحفي صدر عن "نادي الأسير"، بأن الاحتلال اعتقل 21 مواطنا من محافظة رام الله ، ومواطنين " اثنين " من نابلس، ومواطنا واحدا من "جنين" ، و"سلفيت"، و" أبو ديس" شرق القدس.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التصعيد الاستيطاني "الجنوني" ، الذي يواصل التهام أراضي دولة فلسطين يعكس العقلية الاستعمارية الانتهازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة - حسب وصفها.

واستنكرت عشراوي - في بيان لها، اليوم - موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إقامة حي استيطاني جديد يضم 300 وحدة بمستوطنة "دوليف" في رام الله ، وتسليم اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على أراضي : "ديراستيا " بمنطقة "واد قانا " غرب سلفيت ، والشروع بهدم مطعم ومنزل بمنطقة "المخرور " في "بيت جالا" .

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - في بيانها - إن المعركة الانتخابية التي يخوضها نتنياهو متسلحا بنهجه الشعبوي المتطرف لا حدود لها ، مشيرة إلى أنه من أجل الوصول إلى هدفه يخوض حروبا ، ويشعل المنطقة برمتها، وأنه في سياق سباق الانتخابات يقدم ما أسمتها "القرابين " للمستوطنين المتطرفين لكسب أصواتهم ، فيما يواصل سرقة الأرض والموارد الفلسطينية واستباحتها.

وأشارت إلى أن هذا السلوك الاستعماري تصاعدي وممنهج منذ قيام دولة الاحتلال ويستند بالأساس إلى سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأرض والموارد والممتلكات وتحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك بدعم أمريكي مطلق سياسيا وقانونيا وماليا.

وأكدت عشراوي- في ختام بيانها - أنه آن الأوان لفرض العقوبات على إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكها المتعمد للقرارات والقوانين الدولية وللمبادئ والقيم الإنسانية.