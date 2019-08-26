عمرو أديب: بلدي موجودة في قمة العالم تسفيد وتفيد

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن افتخاره بمشاركة مصر في قمة مجموعة الدول السبع، وباللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قادة هذه الدول اليوم.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، «اليوم نشعر بكثير من السعادة والافتخار عندما نرى لقاءات السيسي مع رئيسي أمريكا وفرنسا ورئيس وزراء بريطانيا»، مضيفًا: «هذه اللقاءات الهامة تجعلنا نشعر بأننا جزء من المنظومة العالمية».

وأوضح أن «قمة مجموعة السبع ليست قمة شكلية، بل هي مكان يتم فيه طبخ كل استراتيجيات العالم التي ستحدث خلال الأشهر المقبلة»، مضيفًا: «بلدي موجودة في قمة العالم تستفيد وتفيد»، على حد وصفه.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، التي انعقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي.