القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالإكراه بالمنوفية

ألقت قوات الأمن، القبض على 3 عاطلين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية، بنطاق مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط المقدم محمد عبد الصمد، رئيس مباحث مركز قويسنا، كلا من "هـ . م . ع" البالغ من العمر 21 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز قويسنا، و "ع . ع . ع . ا" البالغ من العمر 21 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز، و "ع . ش. ع. ع" البالغ من العمر 19 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة مقيد بها محاضر سابقة بمركز قويسنا، وتم ضبط الدراجات النارية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.