 انطلاق جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات بقمة السبع بحضور السيسي - بوابة الشروق
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انطلاق جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات بقمة السبع بحضور السيسي

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 11:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 11:32 ص

انطلقت جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات بقمة دول السبع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، صباح السبت الماضي، إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتى تناقش عددًا من القضايا الهامة.

وشارك «السيسي»، أمس الأحد، في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، وألقى خلالها كلمة أكد فيها على ضرورة النهوض بالقارة الإفريقية، ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام تقدمها، وحل الأزمات التي تعاني منها وعلى رأسها الأزمة الليبية، فضلًا عن عقده لقاءات مثمرة على هامش القمة.


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