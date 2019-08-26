قبلة يسارا، وأخرى يمينا؛ بدا المشاركون في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) حاضرون بكل كيانهم في البلد المضيف فرنسا، حيث كان تبادل قبلتين خفيفتين على كلا الوجنتين سمة الترحيب والوداع خلال القمة.

وكانت بصفة خاصة صور القبلات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذلك بين ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، محل مزاح على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتبادلت ميركل وترامب الترحيب بمصافحة باليد بشكل رزين تماما للمرة الأولى خلال تصوير "الصورة العائلية" لقمة مجموعة السبع "جي7" مساء أمس الأحد، ولكن ترامب منح ميركل بعد ذلك قبلة قوية على الوجنة اليسرى- وبعد تردد قصير أعطاها أخرى على الوجنة اليمنى أيضا بطريقة فرنسية، إلا أنه يتعين على ترامب التدرب بعض الشيء، لأنه غالبا ما يصدر الفرنسيون صوت القبلة فحسب في الهواء ويلامسون الوجنتين بشكل بسيط أو لا يلامسونهما على الإطلاق.

كما رحب رئيس الوزراء الكندي بـ "السيدة الأولى" للولايات المتحدة أثناء جلسة التصوير بقبلة.

يذكر أنه طُلب من زوجات المشاركين في القمة اتخاذ وضعية معينة لـ "صورة العائلة" الخاصة بالقمة.

وكتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القبلة هي آخر مستجدات قمة جي7".

وترجع الإثارة حول الصورة لأنه تم التقاطهما بشكل جيد ولأنهما يبديان في حالة حب بعض الشيء. كما يبدو على ترامب الغيرة وهو واقف بالجوار. ولكن من يتأمل المشهد جيدا، يرى أن الانطباع خادع لأن ميلانيا وترامب يمسكان بأيدي بعضهما طيلة الوقت.