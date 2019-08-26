رائد الفضاء الإماراتي المنصوري يستعد لرحلة الفضاء بتجارب علمية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم الاثنين، أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي سوف ينطلق لمحطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل، سينفذ 16 تجربة علمية فيزيائية وبيولوجية وكيمائية.

وأوضح مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي أن المنصوري سوف يجري التجارب بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية منها الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأوروبية "إيسا".

وشرحوا في مؤتمر صحفي اليوم بدبي أن قائمة التجارب تضم 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية منها دراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة مقارنة بالتجارب التي أجريت على الأرض وهي المرة الأولى التي سيتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.

كما ستتم دراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي وإدراك الوقت عند رائد الفضاء إضافة إلى تأثير العيش في الفضاء على البشر.

وقال يوسف الشيباني مدير عام المركز ، إن المنصوري سوف يرحل للفضاء ضمن طاقم يضم الروسي أوليج سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير.

وأضاف الشيباني أن رائد الفضاء الإماراتي أمضى عاما كاملا من التدريبات استعدادا للمهمة، إذ اجتاز أكثر من 1400 ساعة خلال 90 دورة.

ومن المقرر أن ينطلق المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" يوم 25 سبتمبر المقبل، ليقضي ثمانية أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة سويوز إم إس 12.