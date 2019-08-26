منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يحذر سكان غزة من الانجرار نحو الحرب

حذر منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق (الفلسطينية) الميجور جنرال كميل أبو ركن سكان قطاع غزة من أن "جهات معادية قريبة وبعيدة، تقوم بجرهم نحو فقدان الأمن والاستقرار".

وقال أبو ركن، في رسالة نقلها عبر شبكة التواصل الاجتماعي لسكان قطاع غزة وبثتها هيئة البث الإسرائيلي، اليوم، إن "الجهاد الإسلامي يقوم مرة تلو الأخرى وبإيعاز ايراني باشعال فتيل الحرب في المنطقة، وأن من يشعر بعواقب ذلك هم المدنيون في غزة".

وشدد على أن "إطلاق النار على اسرائيل ومواطنيها سيلقى رداً ملائمًا"، قائلا: "إن إسرائيل ستحمي مواطنيها ما لا يفعله قادتكم وحلفاؤكم، فالمنظمات في غزة تفضل كما يبدو مصلحة إيران على مصلحتكم".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت فجر اليوم على موقع تدريب يتبع حركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذائف على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لـ (د.ب.أ)، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقعا للجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار فيه من دون إصابات.

وقبل ذلك أعلنت الإذاعة الإسرائيلية رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومات القبة الحديدية اثنتين منها، فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة غير مأهولة.

وحسب الإذاعة، أصيبت إسرائيلية بجروح طفيفة أثناء ركضها إلى مكان محصن فيما أصيب ستة اخرون بالهلع.

وأضافت أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية سيعقد اليوم جلسة استثنائية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية للاستماع إلى تقارير أمنية واستخباراتية حول التصعيد الأمني في الجبهتين الجنوبية والشمالية لإسرائيل.

وشهد قطاع غزة إطلاقا متقطعا لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع مقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية" ، بحسب الحركة.