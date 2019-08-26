ماهو مشروب التونسيين المفضل على وجبة الإفطار؟

يهرع السكان المحليون بجنوب تونس وخاصة مدينة قابس كل صباح يوميًا لشراء زجاجة "ليجمي"، وهو مشروب مصنوع من شجرة النخيل الطبيعية، والذي يعد من المشروبات المفضلة لديهم، حيث يتناوله الناس كوجبة بديلة عن الإفطار، فهو غني بجميع العناصر البديلة والصحية عن تناول السكر أو أكل الـ"كرواسون".

ويتطلب صناعة مشروب "ليجمي"، بداية من استخراجه من شجر النخيل وحتى تصنيعه في شكل السائل داخل الزجاجات خبرة وتقنيات كبيرة تم اكتسابها منذ الأجداد، ويمتلك رضا عمران موسى حوالى 25 شجرة نخيل، والتي تنتج ما يقارب 8000 لتر من المشروب في السنة الواحدة، وفقًا لما نشره موقع "أفريكا نيوز".

وقال موسى: "إن المشروب هش، وخاصة في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدًا، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تعفنه وتحويله إلى خل"، مضيفا "كل يوم، أبيع ما بين الـ40 والـ50 لترًا، بداية من الربيع حتى شهرأكتوبر في فصل الشتاء، الوقت الذي يكون فيه مشروب"ليجمي" باردًا.

وترجع الشهرة الواسعة التي اكتسبها ذلك المشروب، إلى الجملة المنتشرة في قابس مفادها أنه "من بعد الله وحسن خلقه، يأتي شجر النخيل"، بجانب ما يحتويه "ليجمي" على نسبة من السكر وتناوله كبديل للإفطار، ويحظى المشروب بتقدير كبير خلال شهر رمضان بخاصة، حيث يتم استهلاك الشراب المحلي بشكل أساسي.

فمع فوائده وسعره الزهيد، حيث تبلغ سعر الزجاجة اللتر حوالي 2.5 دينار فقط، تظل أنشطة الشركة التونسية للكيماويات، والتي تدير مناجم الفوسفات منذ سبعينيات القرن العشرين، مما يشكل مخاطر على مناطق الغطاء النباتي الثمينة والتي تحمل العديد من أشجار النخيل.