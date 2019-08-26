التحالف يعلن تدمير طائرة «مسيّرة» أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، تدمير طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية صباح اليوم الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي، إن "قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (الجوف) باتجاه المملكة".

وأوضح المالكي أن "جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل" مشيرا إلى أن "التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وأضاف أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها"، كما"أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأحد اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعده لاستهداف مدينة جازان ( جنوب غرب ) المملكة.