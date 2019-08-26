لافروف: تحرير الجيش السوري لأراضيه بدعم روسي لا ينتهك أي اتفاقات مع تركيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تحرير الجيش السوري لأراضيه بدعم روسي لا يعتبر انتهاكا لأي تفاهمات أو اتفاقات مع تركيا، بما فيها توافقات أستانا وسوتشي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات تستثني المجموعات الإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي بموسكو اليوم الإثنين- أن "المجموعات التي صنفها مجلس الأمن الدولي إرهابية، لا تنطبق عليها الاتفاقيات في أستانا وسوتشي".

وشدد على أن "تصفية الجيش السوري لهذه البؤر الإرهابية في خان شيخون تم بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف، التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية".

وأوضح لافروف أن بلاده تبحث مع الأتراك ضرورة إنشاء شريط خال من الأسلحة في منطقة إدلب لضمان سلامة المدنيين وعدم مهاجمة مواقع الجيش السوري والقوات الروسية في قاعدة "حميميم".