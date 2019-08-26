ميركل: أجرينا محادثات بناءة مع الرئيس الأمريكي بشأن إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه تم إجراء محادثات بناءة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

وأضافت في تصريحات لها خلال لقائها الرئيس الأمريكي، على هامش قمة دول السبع في فرنسا، «لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لتحقيق تقدم بشأن الملف الإيراني».

ومن جانبه علق «ترامب»، خلال لقائه مع المستشارة الالمانية، اليوم، قائلًا: «هناك توافق في الرأي بين قادة الدول السبعة بشأن إيران».

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، الذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، وشدد العقوبات الاقتصادية على إيران.