كلوب يفكر في قضاء فترة راحة بعد انتهاء عقده مع ليفربول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يفكر في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في عام 2022 .

وقال كلوب في مقابلة نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الاثنين "يجب افتراض ذلك."

وكان كلوب قد تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام، وجرى تمديده في وقت لاحق ليستمر حتى 30 يونيو 2022 .

وقال كلوب "لدي الطاقة الكافية لما أعمل فيه الآن... ولكن مشكلة واحدة تواجهني: وهي أنني لا أستطيع تقديم القليل، فأنا إما أن أقدم كل شيء أو لا أقدم شيئا."

وأضاف "وإذار رأيت أنني لم أعد أستطيع فعل ذلك، سأتوقف لمدة عام. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار".