حبس سائق ضبط وبحوزته 20 قطعة أثرية بسوهاج

أمرت نيابة مركز أخميم بمحافظة سوهاج بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة القبض على شقيقه الهارب خلال مداهمة القوات الأمنية منزل الأول ووجهت لهما تهمة الإتجار في الآثار بعدما سقطا في قبضة قوات الأمن وبحوزتهما 20 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية والرومانية واليونانية.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مديرعام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام سائق وشقيقه الحاصل على دبلوم بعرض قطع أثرية للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة بدائرة مركز أخميم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة لضبط السائق وشقيقه، وتم تجنيد أحد المصادر السرية للتواصل مع المتهم على أنه تاجر آثار وإقناعه بعشقه للآثار الفرعونية، ولا سيما للقطع نادرة الوجود، وإيهامهما بالاتجار بها واعتزازه بشراء المضبوطات، بالفعل وافق المتهمان على مقابلة التاجر ونجله، وعرضا عليه المضبوطات وطلبا منه مبلغ 10 ملايين جنيه، وبمجرد أن تم تحديد ساعة الصفر داهمت القوات الأمنية مسكن المتهم، وبتفتيش منزل المتهم محمود . ع . ع البالغ من العمر 40 عاما سائق، ويقميم بشارع الأسيوطي دائرة مركز أخميم، وشقيقه محمد . ع . ع البالغ من العمر 35 عاما حاصل على دبلوم " هارب.

وتم العثور على 20 قطعة أثرية متنوعة، عبارة عن 14 لوحة جدارية من الحجر الجيري والحجر الرملي عليها رسومات ونقوش فرعونية.

وتم ضبط 2 رأس تمثال من الجرانيت الوردي يرجعان للعصر الفرعوني، ونصف تمثال من حجر الجرانيت البني يرجع أيضا إلى العصر الفرعوني، وإناء خاص بالعطور مصنوع من الفخار وعليه رسومات ونقوش من العصر الفرعوني، وإناء فخار عليه زخارف ونقوش ويعود إلى العصر الفرعوني.

وتم تشكيل لجنة من الآثار وأقرت بأن القطع المضبوطة أثرية وذات قيمة أثرية كبيرة، وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، برقم 3551 إداري مركز شرطة أخميم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.