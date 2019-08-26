ميركل تدعو إلى مفاوضات تجارية قريبا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إجراء مفاوضات تجارية قريبا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت ميركل اليوم الاثنين أمام الصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية إن كلا الطرفين لديهما مصلحة كبيرة في تكثيف التبادل التجاري.

ومن جانبه، وصف ترامب الأوروبيين بأنهم "مفاوضون صارمون"، لكنه يحترمهم مثل الصينيين، مضيفا أنه ما كان ينبغي لحكومات أمريكية سابقة السماح بظلم الولايات المتحدة، من وجهة نظره.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مثل فعلت مع اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يهدد الأوروبيين منذ فترة طويلة بفرض قيود جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية.

وعن الخلاف مع ترامب حول الخطط الفرنسية لفرض ضرائب رقمية على شركات الإنترنت، قالت ميركل إن هدفها هو التوصل إلى حل مشترك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020، مضيفة أن ذلك سيكون خطوة تقدم كبيرة للجميع.

يُذكر أن ترامب هدد قبل قمة مجموعة السبعة بفرض قيود جمركية على النبيذ الفرنسي، حال نفذت فرنسا خططها بفرض ضرائب رقمية على شركات الإنترنت، التي يوجد مقر أغلبها في الولايات المتحدة.