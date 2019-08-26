ترامب: كنت أنتظر أن يصبح جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا منذ نحو ست سنوات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيل المديح لرئيس الوزراء البريطاني الجديد, بوريس جونسون، قائلا إنه حظى بـ"يومين ونصف رائعين" معه في قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال ترامب: "لقد كنت أنتظره ليصبح رئيسا للوزراء منذ نحو ست سنوات.. لقد قلت له: ما الذي أخرك كثيرا؟"

ورفض ترامب قول ما إذا كانت بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر أهمية للولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ولكن حذر جونسون من أن التكتل هو "عبارة عن مجموعة قوية للغاية من الأشخاص. إن لديهم أفكارهم ولا يسهل التعامل معهم، يمكنني قول هذا".