ترامب يشيد بـ«أوجه التقدم» التي حققتها قمة مجموعة السبع في أزمة إيران

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأوجه التقدم التي حققتها قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع "جي7" في الأزمة الإيرانية.

وقال ترامب اليوم الاثنين، على هامش لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لقد كان لدينا الكثير من الاتفاق، حتى فيما يتعلق بإيران".

وأكد أن كان هناك "تقدم كبير" فيما يتعلق بإيران، وقال: "لدينا قمة جي7 ناجحة للغاية".

يذكر أن فرنسا دعت بشكل مفاجئ تماما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لحضور مباحثات انعقدت على هامش القمة في مدينة بياريتز الفرنسية، وغادر ظريف المدينة أمس الأحد مرة أخرى.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيران عدوا.

وكان ترامب أعلن في خطوة منفردة انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يرى أن هذا الاتفاق غير شامل على نحو كاف. وفي المقابل يتمسك الأوروبيون بهذا الاتفاق.