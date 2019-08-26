ماكرون: اتفقنا مع ترامب على ضرورة العمل على تعديل قواعد التجارة الدولية

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه والرئيس الامريكي دونالد ترامب ، يريا أن الوضع التجاري الدولي ليس عادلا وهناك قواعد تحكم التجارة الدولية ولكن منظمة التجارة العالمية لم تكن فعالة فيما يتعلق برفع القيود امام التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، لذلك اتفقنا على تغيير هذه القواعد واصلاح منظمة التجارة العالمية لتكون اكثر فاعلية.

واشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي الذي تتولي بلاده رئاسة مجموعة ال٧ خلال العام القادم، الى ان فرنسا لا تريد فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الرقمية كهدف في حد ذاته وانما حل مشكلة دولية وتسوية مشكلة الضرائب، وسنعمل بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي لتسوية هذه القضية.

ومن ناحية اخرى، قال ماكرون ان الحرب التجارية بين الصين وامريكا تؤثر سلبا على الاسواق العالمية ونأمل في نجاح القوتين الاقتصاديتين الكبرتين في العالم في التوصل ال. اتفاق على الصعيد التجاري بأسرع وقت ممكن باعتباره امر ايجابي للجميع.

ونوه ماكرون بأن الاقتصاد الصيني كبير وله استثمارات واسعة ولكنه لا يحترم حقوق الملكية الفكرية وعندما تجري الامور خارج قواعد منظمة التجارة العالمية لا تسير الامور على ما يرام وفي نفس الوقت فإن قواعد منظمة التجارة العالمية تحتاج الى تغيير لتكون اكثر فاعلية.

وفيما يتعلق بالازمة الايرانية، قال ماكرون ان شروط الحوار سهلة فهناك اتفاق وقع عام ٢٠١٥ ونص على ضمانات بألا تخصب ايران اليورانيوم حتى عام ٢٠٢٥ مقابل فتح المجال الاقتصادي والاستثمارات الامريكية والغربية في ايران، الا انه في ظل العقوبات الامريكية الحالية يعاني الاقتصاد الامريكي ونسعى لتحسين وبناء اتفاق نووي جديد مع ايران وترامب يريد ابرام اتفاق يغطي مدة اطول ويتيح تفتيش عدد اكبر من المنشآت النووية الايرانية ويمكن اقناع ايران بقبول ذلك من خلال منحها امتيازات اقتصادية.

واعرب ماكرون عن امله ان يتم عقد لقاء مباشر بين الرئيسين الامريكي والايراني خلال الاسابيع المقبلة.