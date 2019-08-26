«الإسكان» تنفي طرح وحدات بقسط 400 جنيه شهريا

قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إم ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، عن فتح بنك التعمير والإسكان الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات وعدد من المناطق، عار تمامًا عن الصحة.

وأكد أنه لا صحة أيضًا لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترًا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهري 400 جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، وأنه تم تكذيب ونفي هذه الشائعة أكثر من مرة.

وشدد يونس، على ضرورة التحري عن صحة أي معلومة قبل نشرها، والسعي للحصول على المعلومات الخاصة بطرح الوحدات السكنية، من مصادرها الرسمية بوزارة الإسكان وجهاتها التابعة.

وأكد أن نشر المعلومات المغلوطة يحدث بلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارة.