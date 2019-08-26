الإعلام اليمني: وزير الدفاع يطلب من الوحدات العسكرية وقف النار في شبوة وعدن وأبين

قال وزير الإعلام اليمني، إن وزير الدفاع طلب من الوحدات العسكرية وقف إطلاق النار في شبوة وعدن وأبين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.