الإعلام اليمني: وزير الدفاع يطلب من الوحدات العسكرية وقف النار في شبوة وعدن وأبين

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قال وزير الإعلام اليمني، إن وزير الدفاع طلب من الوحدات العسكرية وقف إطلاق النار في شبوة وعدن وأبين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.