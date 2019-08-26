 الإعلام اليمني: وزير الدفاع يطلب من الوحدات العسكرية وقف النار في شبوة وعدن وأبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعلام اليمني: وزير الدفاع يطلب من الوحدات العسكرية وقف النار في شبوة وعدن وأبين

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 1:03 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 1:03 م

قال وزير الإعلام اليمني، إن وزير الدفاع طلب من الوحدات العسكرية وقف إطلاق النار في شبوة وعدن وأبين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

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