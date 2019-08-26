سقوط 76 متهم هارب ..و 4 تشكيلات عصابية ..و 27 بلطجي



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 207 قطعة سلاح ناري، 296 قضية مخدرات، وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات حملاته الأمنية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 207 قطعة سلاح ناري بحوزة 189 متهما، شملت "21 بندقية آلية، 41 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 134فرد محلى، 526 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 270 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 59 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "ضبط 296 قضية مخدرات بحوزة 309 إتهامات، ضُبط خلالها 58 كيلو و27 ألف قرص منشط جنسي ومخدر، 76 متهما ومراقبا هاربا، 4 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، 27 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، 248 دراجة نارية مخالفة، 24 ألف مخالفة مرورية، 628 مخالفة مرافق، 47 قضية بيئة، 31 قضية مصنفات".

كمكا تمت إعادة سيارة و8 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 99 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.