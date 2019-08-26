قنصل الصين بالإسكندرية: مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تقوية العلاقات المشتركة

شهد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الحفل الختامي للمعسكر الدولي المصري الصيني الأول الذي نظمته كلية الآداب أمس الأحد، وذلك بمقر القنصلية الصينية بالإسكندرية بحضور "جاو لي يينج" قنصل عام الصين بالإسكندرية.

وخلال كلمته أكد الدكتور هشام جابر، أن المعسكر يعد تجربة فريدة من نوعها كونه أول معسكر دولي مع شركاء صينين على مستوى الجامعات المصرية، ويعكس التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة العلمية والثقافية والتجارية.

وقال إن المعسكر ضم خلال فترة انعقاده أبنائنا المصريين الدارسين للغة الصينية ووفر لهم البيئة والمناخ الطبيعى للغة الصينية، باستضافة الطلاب الصينين، وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والمحاضرات التثقيفية وخلق جو من الألفة والصداقة بين الطلبة المصريين والصينين على أرض مصرية، مما أتاح لهم فرصة تبادل الثقافات والمهارات اللغوية والخبرات التعليمية، وشجع أبناءنا المصريين على معرفة ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الصيني، من خلال انشطة المعسكر.

وأكد على أهمية الاتفاقيات التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع عدة جامعات صينية، والتي تؤكد دور مصر في تعزيز دورها في مبادرة الحزام والطريق، من خلال توقيع اتفاقيات مع الصين في كافة المجالات لتصبح محورا هاما في هذا المشروع، وتتماشى أيضا مع مبادرة الرئيس السيسي لدعم مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد، والذي يتضمن إقامة كيانات صناعية ولوجيستية تخدم السفن والحاويات المارة عبر القناة، مما يتطلب إقامة مشروع مشترك يربط بين قناة السويس ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

وفي ختام كلمته قدم سيادته الشكر للسيدة قنصل الصين على استضافتها ذلك الحدث، مؤكدا على عمق العلاقة بين مصر والصين، وبالأخص بين مدينتي الإسكندرية وشنجهاي.

وأكد "جاو لي يينج" قنصل عام الصين، في كلمتها أن هذه مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تقوية العلاقة بين الشعبين المصري والصيني، والتي تهتم بتعريف الشباب بالثقافتين لخلق جو من الصداقة والألفة بين الطلبة الصينين والطلاب المصريين.

وأكد الدكتور أحمد سعد، أن كلية التربية الرياضية ترحب بإقامة أي معسكر في رحابها، وستوفر كل إمكانياتها لذلك متمنيا استضافة المعسكر المصري الصيني الثاني العام القادم.

فيما أكد الدكتور سامح الأنصاري، أن المعسكر يهدف إلى تعريف الشباب بالثقافتين واللغتين المصرية والصينية، وتبادل وتعزيز التواصل بينهم من خلال الأنشطة التي ينظمها المعسكر من أنشطة اجتماعية، وثقافية، ورياضية، وترفيهة.

وأشار إلى أن مشاركة قسم اللغة الصينية بجامعة الإسكندرية، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة شنجهاي، لافتة إلى أهمية تلك المعسكرات في إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة اللغة الصينية والعربية بشكل عملي.