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علق الإعلامي تامر أمين على استدعاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسؤاله في بعض الشكاوى المقدمة ضده فيما يتعلق بلقائه مع رانيا علواني قائلًا: «أجبت وفقا لضميري والحقيقة».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين، «الحمد لله الصفحة اتقفلت بعد أخذ سؤالي.. اللجنة انتهت إلى حفظ الشكوى وغلق الملف بعد الاقتناع بالردود اللي إحنا بنقولها».

وتابع: «اقتنعوا وشافوا إن كل الكلام موافق لصحيح الإعلام، وإنه لا يوجد خطأ مقصود».

وكان المجلس القومي للمرأة قد تقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج «آخر النهار» لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها الدكتورة النائبة رانيا علواني.