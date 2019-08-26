تقدمت نيابة أولاد صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الاثنين، بطلب استئناف على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل عامل بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على طفل بطريقة وحشية.

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، قرارا بإخلاء سبيل عامل بكفالة 10 آلاف جنيه؛ لقيامه بالتعدي على طفل بطريقة وحشية، وذلك بعد مشاجرة بين الصغير ونجل المتهم بقرية "بني حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لقيام شخص بالتعدي على طفل بطريقة وحشية، وذلك بعد مشاجرة بين الطفل ونجل الرجل في قرية "بني حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

وتسبب التعدي في كسر أسنان الطفل وإصابته بجرح قطعي، فيما توصلت تحريات مباحث مركز شرطة أولاد صقر، برئاسة الرائد هاني صفوت، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بقطاع الشمال، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.م.إ.م" 49 سنة، عامل، مُقيم بذات الناحية.

جرى ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، قبل صدور قرار قاضي المعارضات المتقدم.