روسيا تستعد للاحتفال بإحياء مركز معارض عموم موسكو

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عاد موقع "مركز معارض عموم روسيا"، وهو أحد أكبر أماكن الجذب السياحي في موسكو، إلى مجده السابق.

وقالت مدينة موسكو إنه أكبر موقع معارض تجارية في العالم وتحتفي العام الجاري بالذكرى الـ80 على تأسيسه و"إحياءه" بعد سنوات من أعمال التجديد.

ويجذب الموقع -الذي أصبح الآن مدينة ملاهي أيضا ولديه 49 أثرا ثقافيا- آلاف من الزوار يوميا. ويضم الكثير من الأجنحة المسماة على أسماء الجمهوريات السوفيتية السابقة وكذلك نافورة صداقة الأمم بتماثيلها الذهبية.

وفي 7 و8 سبتمبر، سيقيم الموقع البالغ مساحته 325 هكتارا -ما يعادل 455 ملعب كرة قدم- احتفالات كبيرة بمناسبة بمرور أكثر من 870 عاما على تأسيس موسكو.

وكان المركز الذي يرجع إلى الحقبة السوفيتية مسمى "معرض إنجازات الاقتصاد الوطني".

وفي 2013، نقل الرئيس فلاديمير بوتين إدارة الموقع إلى مدينة موسكو. وفي العام التالي بدأت أعمال تأمين تلك المباني التي كانت في خطر الانهيار وفيما بعد انتهت التجديدات الشاملة لكل المباني تقريبا.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 مليونا سنويا، ومن المقرر إقامة 100 معرض و350 مؤتمرا هناك سنويا.