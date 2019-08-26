مصرع موظف بطلق ناري أثناء مقاومته مجهولين حاولا سرقة دراجته البخارية ببنها



تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مجهولين قتلا موظفًا أثناء مقاومته لمحاولة سرقتهما دراجتة النارية أسفل الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها؛ وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها بقيام مجهولين بقتل موظف أثناء محاولته منعهم من سرقة دراجته البخارية ببنها.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية؛ وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيام المجني عليه بممارسة صيد الأسماك بصحبة والد زوجته شهد محاولة مجهولين سرقة دراجته النارية والتي قام بتركها بالقرب من منطقة الصيد؛ فصرخ مستغيثًا بوالد زوجته ويدعى "أشرف.ع.ش" 51 عامًا، لإحباط محاولة السرقة فأطلقاا عليه الرصاص وقتلاه وفرا هاربين، وتبين من المعاينة أن الجثة لموظف يدعى "حازم . ع .ا"، 31 عامًا وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وطلبت تحريات المباحث لكشف غموض الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.