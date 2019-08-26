إسرائيل تستعد لوقوع زلزال بتدريبات بحرية دولية بميناء حيفا

يتم سكب دماء مقلدة على سطح السفينة، بينما يتم نشر أطراف اصطناعية بل رأس أيضا في مختلف أنحاء الأرضية.

وهذا ليس مشهد مأخوذ من موقع لتصوير أحد أفلام الرعب، ولكنه يأتي في إطار تدريب بحري شاركت فيه عدة دول واستغرق أسبوعا استضافه ميناء حيفا الإسرائيلي في أوائل أغسطس الحالي للاستعداد لحالة حدوث كارثة زلزال.

وفي هذا الصدد، يقول البريجادير جنرال جيل أجينيسكي، قائد قاعدة حيفا البحرية، إن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد لوقوع مثل هذه الكارثة، فهى تقع على فالق بالبحر الميت الذي يدخل في حزام الزلازل، ويضيف إنه "في المناطق التي وقعت فيها زلازل مميتة هناك احتمال قوي لأن تشهد زلزالا مرة أخرى".

ففي عام 1837 ضرب زلزال تبلغ شدته 5ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة الجليل التي أصبحت الآن شمالي إسرائيل، مما أسفر عن مقتل عدد يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف شخص.

وبعد ذلك بـ90 عاما هز زلزال تبلغ قوته 6.2 درجة المنطقة مرة أخرى، وضرب هذه المرة القطاع الشمالي من البحر الميت، مما أدى إلى وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة نحو 700 آخرين.

وأثار وقوع عدة زلازل صغيرة الشدة القلق والجدل حول احتمالات وقوع زلازل أكبر حجما، وحول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمواجهتها.

وفي يوليو 2018 عندما شعرت إسرائيل بوقوع زلازل صغيرة، حذر أموتز عجنون البروفسور بمعهد علوم الأرض بالجامعة العبرية في القدس، من أن زلزالا أشد قوة سيحدث بالتأكيد مستقبلا، وقال في مقابلة أجراها وقتذاك "المشروع الإسرائيلي" – وهو منظمة تعليمية أمريكية - إنه مع ذلك ليس من الواضح "موعد وشدة ومكان وقوع هذا الزلزال المتوقع.

وأصدر مراقب الدولة الإسرائيلي وقتذاك يوسف شابيرا تقريرا قال فيه إن إسرائيل ليست مستعدة لوقوع زلزال كبير.

ومن شأن تدريبات حيفا البحرية مساعدة الجنود على التعامل مع وضع تحدث فيه خسائر واسعة النطاق في الأرواح على متن إحدى السفن.

وقال إيتمار نيتزر، وهو جراح بالبحرية الإسرائيلية، "إننا نستفيد من هذه التدريبات في التمرن على إجراء العمليات الجراحية في البحر، ولدينا عادة غرفة عمليات ووحدة لحالات العناية الحرجة يمكننا أن نجهزها داخل هذه السفينة"، مضيفا أن مشاركة دول أخرى في التدريبات يحسن من القدرة على الاستعداد.

وقادت البحرية الإسرائيلية التدريبات بالاشتراك مع الأسطول السادس الأمريكي، وبمشاركة من البحرية الفرنسية واليونانية، وبعثت كل من ألمانيا والناتو وبريطانيا وكندا وإيطاليا وقبرص وشيلي فرق مراقبة، مما جعلها أكبر تدريبات دولية من نوعها تقودها إسرائيل.

وفي إطار التدريبات التي أطلق عليها اسم "الأمواج العاتية" تدرب الجنود على إنقاذ الجرحى من البر ونقلهم إلى السفينة لتقديم العلاج الطبي لهم، وذلك في حالات تدمير المستشفيات والبنية التحتية من جراء الزلزال.

وأوضح كيلي جونز قائد القطعة البحرية الأمريكية "دونالد كوك" المشاركة في التدريبات أن "العمليات البحرية معقدة وصعبة بشكل متأصل، خاصة في حالة مشاركة قوات تتحدث بـ4 لغات مختلفة، وكلما استطعنا زيادة التعاون معا وممارسة التدريب، كلما حققنا الفعالية والتطور السريع كفريق دولي وسط البيئة الأمنية المتغيرة التي يشهدها عالم اليوم".

وتقوم التدريبات في ميناء حيفا على افتراض وقوع زلزال قوته 7.5 درجة، يضرب الحوض الشرقي من البحر المتوسط، وأن يكون مركز الزلزال وادي بيت شين في المنطقة الشمالية من إسرائيل.

ويتصور السيناريو أن الزلزال نتج عنه آلاف من الضحايا، وتدمير مئات المباني وتشريد أكثر من 150 ألف شخص، ومن المفترض أن إسرائيل ستعلن بعد ذلك حالة الطوارئ وتطلب المساعدة الدولية، حيث ترسل الولايات المتحدة واليونان وفرنسا معونات إنسانية وطبية عن طريق الجو والبحر.

وكان تقرير أصدرته اللجنة "الفرعية لاستعدادات الجبهة الداخلية" المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي عام 2016، قد توقع أن يؤدي حدوث زلزال تبلغ قوته 7.5 درجة إلى مقتل نحو 7000 شخص، وإصابة 8600 آخرين وتشريد 377 ألف شخص.

كما توقع التقرير أن مثل هذه الكارثة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث خسائر تصل قيمتها إلى 200 مليار شيكل إسرائيلي (57.5 مليار دولار).

ومنذ نشر ذلك التقرير أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستتخذ إجراءات متعددة لتحسين جاهزية البلاد.

وتشمل الإجراءات إقامة أنظمة للإنذار المبكر عن الزلازل في الأنحاء الأكثر عرضة لوقوع الزلازل فيها، وتطوير أنظمة رصد الزلازل بمعهد الجيوفيزياء الإسرائيلي.

بينما يقول أجينيسكي إن البحرية الإسرائيلية تخطط لإجراء تدريبات دولية أخرى عام 2020 مماثلة لتلك التي أجريت مؤخرا.

وتابع أن التجربة السابقة أظهرت كما يقول الفيلسوف أرسطو أن "الكل هو أكثر من مجرد مجموع أجزائه"