خبراء ألمان يستخدمون الدقيق وشريط لاصق للعثور على كوبرا هاربة

استخدم خبراء الحيوانات الألمان الدقيق وشريط لاصق من أجل تقفي أثر كوبرا سامة فرت من قفص مغلق في بلدة هرن، أمس الأحد.

وقال متحدث إن المسؤولين طلبوا من سكان 4 منازل مجاورة بالمدينة ويبلغ عددهم 30 شخصا مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.

وتم تغطية الأرضيات في المنازل الأربعة بشريط لاصق ودقيق على أمل أن يساعد ذلك في تتبع مكان الأفعى السامة.

وكانت الأفعى التي فرت يوم الأحد قد شوهدت في وقت لاحق في مدخل أحد المباني، ما دفع للاعتقاد بأن الأفعى لا تزال في المنطقة.

وطلب المسؤولون من السكان المحليين عدم الاقتراب من المنطقة أكثر من اللازم، وإبقاء أبواب ونوافذ منازلهم مغلقة.