 تحرير 44 محضر أشغال ورفع 111 حالة في حملة بالمحلة - بوابة الشروق
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تحرير 44 محضر أشغال ورفع 111 حالة في حملة بالمحلة

علاء شبل
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 7:40 م

شنت شرطة مرافق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقيادة المقدم مصطفى النمس، والرائد عمرو الجزار، حملة مكبرة استهدفت عددًا من الأماكن الحيوية بالمدينة لإزالة الفروشات الخاصة بالباعة الجائلين وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام المارة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم مرافق المحلة بنتائج الحملة الميدانية التي أسفرت عن تحرير 44 محضر أشغال، ورفع 111 حالة اشغال، 22 عربة كارو، 20 فرش فاكهة، و24 تاندة وثقيفة ، 90 حاجز حديدى، 60 حاجز خرساني ، وتم وضع المضبوطات بمخازن حي أول وثان المحلة تحت تصرف شرطة المرافق، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

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