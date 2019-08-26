الحاخام المتطرف جليك يقود اقتحاما جديدا للأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

قاد الحاخام المتطرف يهودا جليك، الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المتطرف جليك اقتحم الاقصى مع عشرات المستوطنين ، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.